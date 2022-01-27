الصحة تقرر توزيع اطباء التدرج إلى فروع الإقامة في بغداد والمحافظات

2022/01/27 | 14:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت وزارة الصحة، توزيع اطباء التدرج من خربجي السنوات السابقة، إلى فروع الإقامة في بغداد والمحافظات.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها قررت توزيع أطباء التدرج خريجي 2017-2018 الدور الاول والدور الثاني وخريجي السنوات السابقة وكليات الطب غير العراقية الى فروع الاقامة القدمى في بغداد والمحافظات”.للاطلاع …

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