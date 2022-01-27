الكاظمي يزور أكاديمية المحاربين الصغار لذوي الهمم في البصرة

2022/01/27 | 14:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أكاديمية المحاربين الصغار لرعاية الأطفال من ذوي الهمم في محافظة البصرة، وحضر احتفالية تخللتها فعاليات متنوعة قدمها أطفال الأكاديمية.ووصف الكاظمي، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أطفال الأكاديمية في كلمة له بأنهم محاربون من أجل الحياة، وليس من أجل الحرب، وعبّر …

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