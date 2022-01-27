وزير التربية يوجه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق بخصوص امتحانات مدرسة في ذي قار

2022/01/27 | 14:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وجه وزير التربية علي حميد الدليمي، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة مع مدير مدرسة ام النخيل حول بعض الاجراءات المتبعة اثناء الامتحانات.وجاء في بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الدليمي أمر باعلان نتائج التحقيق خلال ثلاثة ايام”.وشدد الوزير، على “عدم التهاون في محاسبة من يعرض ابناءنا …

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