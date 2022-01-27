ايران تستهدف تطعيم 8 ملايين طفل تحت عمر 12 عاما

2022/01/27 | 14:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن رئيس مركز إدارة الاوبئة بوزارة الصحة الايرانية محمد مهدي غويا، الخميس، عن خطة لتطعيم 8 ملايين طفل تحت عمر 12 عاما ضد كورونا، مبينا أن الفئة العمرية من 9 الى 12 عاما ستتلقى التطعيم في المرحلة الاولى.وقال غويا في تصريح أوردته “فارس” واطلعت عليه /المعلومة/، ان جميع الاطفال من عمر 9 الى […]

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