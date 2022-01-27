خبير: داعش يتغذى على الضعف العسكري ويتربص بالخطوط الاستخبارية

2022/01/27 | 14:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..رأي المحلل والخبير الأمني حسين الغرابي، الخميس، أن العمليات الإرهابية والخروقات الأمنية التي حصلت في الفترة الأخيرة تدل على أن تنظيم داعش الاجرامي متربص بالخطوط الاستخباراتية، مشيرا الى أن “داعش” يتغذى على الضعف الاستخباري.وقال الغرابي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “الانسداد السياسي يولد خروقات أمنية داخل البلد”، مبيناً أن “تنظيم داعش يستطيع أن يكشف […]

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