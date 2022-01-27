قطر في المقدمة.. آخر إحصاءات معدلات التضخم لأسعار المستهلك في دول الخليج

2022/01/27 | 14:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مركز الإحصاء الخليجي تقريرًا يعكس فيه معدلات التضخم لأسعار المستهلك في دول الخليج، الذي بلغ %1.9 في شهر نوفمبر 2021 مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق.

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