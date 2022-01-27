الانبار تعيد تطبيق فرض حظر التجوال الشامل عند الساعة 12 ليلا

2022/01/27 | 14:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، الخميس، باعادة تطبيق فرض حظر التجوال الشامل عند الساعة 12 ليلا لأسباب امنية.وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان “القيادات الامنية اعادة تطبيق قرار فرض حظر التجوال الليلي من الساعة 12 الى الساعة 5 صباحا لأسباب امنية بالتزامن مع الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها […]

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