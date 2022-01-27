فرقة العباس تعلق على احتراق احدى دباباتها

2022/01/27 | 14:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت فرقة العباس القتالية، اليوم الخميس، بتعرض إحدى دباباتها للاحتراق جراء حادث عرضي اثناء نقلها للصيانة.وقالت الفرقة في بيان اطلعت عليه “ايرث نيوز”، ان “احدى الدبابات في معسكر تابع لنا في محافظة النجف الاشرف، تعرضت الى الاحتراق نتيجة لحادث عرضي أثناء تحميلها لغرض نقلها للتصليح”.واشارت الى انه “تم اخماد الحريق بالتعاون […]

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