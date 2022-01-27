حكومة تصفية سياسية أم حكومة أغلبية

2022/01/27 | 14:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ليث شبر..ما فتيء الصدر مذ فاز ب73 مقعدا وحتى ساعة كتابة هذا المقال يردد في أحاديثه وتغريداته بأنه يسعى لتشكيل حكومة أغلبية وطنية للقضاء على الفساد والمحاصصة ولكنه لم يذكر أبدا ماهو برنامج هذه الحكومة وما هي المعايير التي ستتشكل بموجبها.ولغرض التوضيح هناك أركان خمسة لتحقيق مفهوم حكومة الأغلبية الوطنية وهي؛ […]

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