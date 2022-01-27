2022/01/27 | 14:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يترأس اجتماعاً لقيادات الأجهزة الأمنية في البصرة

ظهرت المقالة الكاظمي يترأس اجتماعاً لقيادات الأجهزة الأمنية في البصرة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يترأس اجتماعاً لقيادات الأجهزة الأمنية في البصرة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يترأس اجتماعاً لقيادات الأجهزة الأمنية في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).