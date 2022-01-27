وكالة: تحقيق فرنسي في انفجار ثان وقع خلال رالي دكار بالسعودية

2022/01/27 | 14:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت إذاعة "أر.أم.سيه" الفرنسية، الخميس، أن السلطات تحقق في انفجار ثان يشتبه في أنه وقع خلال رالي دكار في السعودية، الشهر الماضي.

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