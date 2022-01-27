العامري يقترح على الصدر استبعاد المالكي واشتراك ائتلافه بالحكومة

2022/01/27 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع في الإطار التنسيقي،

اليوم الخميس، أن رئيس تحالف "الفتح"

الأمين العام لمنظمة "بدر" سيقدم إلى

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورقة

تتضمن مقترحا لتشكيل الحكومة العراقية

المقبلة بمشاركة قوى ا

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