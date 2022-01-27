امتحانات في العراء.. التربية تحقق بواقعة

2022/01/27 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير التربية علي حميد الدليمي،

اليوم الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية

عاجلة مع مدير مدرسة "ام النخيل" في ذي

قار حول بعض الاجراءات المتبعة اثناء

الامتحانات.

وذكرت وزارة التربية في بيان تلقته

وكالة نون

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