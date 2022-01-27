وزير الخارجية القطري في طهران قبل أيام من لقاء الأمير تميم وبايدن

2022/01/27 | 14:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – وصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الخميس الى إيران حيث التقى نظيره حسين أمير عبداللهيان، في خضم مباحثات إيران والقوى الكبرى بشأن إحياء الاتفاق النووي، وقبل أيام من لقاء أمير قطر بالرئيس الأميركي.وأعلنت الخارجية الإيرانية أن أمير عبداللهيان استقبل نظيره القطري في مقر الخارجية وسط […]

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