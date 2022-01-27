اتحاد الكرة يستدعي أربعة لاعبين جدد لمواجهة لبنان

2022/01/27 | 14:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، استدعاء أربعة لاعبين إلى صفوف المنتخب الوطني.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الجهاز الفني للمنتخبِ الوطنيّ استدعى اللاعبين (علي حصني وسجاد جاسم وسامح سعيد وكرار نبيل) للانضمامِ الى المنتخبِ الوطنيّ تحضيراً لمباراةِ لبنان ضمن التصفياتِ المُؤهلةِ لكأس العالم”.تجدرُ الإشارة الى المنتخبِ الوطني يعاني من […]

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