بيان من فرقة العباس القتالية بعد احتراق دبابة في أحد مقارها

2022/01/27 | 14:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت فرقة العباس القتالية، الخميس، اسباب احتراق دبابة في أحد مقرارتها صباح اليوم.

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وذكرت الفرقة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 كانون الثاني 2022)، أنّ "احدى الدبابات في معسكر تابع لنا في محافظة النجف تعرضت إلى الاحتراق نتيجة لحادث عرضي أثناء تحميلها لغرض نقلها للتصليح".

وأضافت "تم اخماد الحريق بالتعاون مع فرق الدفاع المدني من دون وقوع خسائر بشرية".

وأظهرت مشاهد مصورة اندلاع حريق في دبابة عسكرية تابعة لفرقة العباس القتالية داخل إحدى مقارها في محافظة النجف.

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