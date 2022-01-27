تتجاوز الـ 135 مليون دولار.. غرامة مالية بحق مؤسس مجموعة “أبراج” في دبي

2022/01/27 | 14:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت السلطات في دبي، اليوم الخميس، فرض غرامة ضخمة قدرها 135.5 مليون دولار، على مؤسس مجموعة “أبراج”.وقالت سلطة دبي للخدمات المالية، إنها قررت فرض غرامة ضخمة قدرها 135.5 مليون دولار، على مؤسس مجموعة “أبراج”، الباكستاني عارف نقفي، بسبب “الفشل الجسيم من طرفهم في ما يتعلق بمجموعة أبراج”.وأعلنت أيضا فرض غرامة قدرها […]

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غرامة مالية بحق مؤسس مجموعة “أبراج” في دبي أولاً على ايرث نيوز.

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