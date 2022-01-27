2022/01/27 | 14:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9Qv_N1rQtss

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هوشيار زيباري.. يترقب قصر السلام ويراقب الحنانة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هوشيار زيباري.. يترقب قصر السلام ويراقب الحنانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).