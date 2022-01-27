بسبب “حكومة الاغلبية”.. الإطار يهدد بمقاطعة العملية السياسية

2022/01/27 | 14:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اعتبرت قوى الاطار التنسيقي ، الخميس ، أن اصرار بعض الجهات على منصب رئاسة الوزراء بحكومة الاغلبية سيجعل العراق امام عائق كبير، فيما اشار الى أن الاطار سيذهب الى المعارضة او مقاطعة العملية السياسية حال اصرار بعض الجهات السياسية على حكومة اغلبية.وقال عضو الاطار وائل الركابي لوكالة /المعلومة /، إن “بقاء […]

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