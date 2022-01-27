يوليسيس في المدينة.. - حكمت الحاج

2022/01/27 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمت_الحاج (إلى هيلينا فلوهر)قصيدة نثر: حكمت الحاج جون ذلك الأسمر زميلي وأناذهبنا لنشرب القهوة السوداء في espresso house الكائنبالساحة العامة وسط المدينة الساحليةأين كانوا يعدمون اللصوص والمهرطقين..هو غادر الى الكذبة البيضاء بينما نحن جالسان، وانا غرقت في رغوة "السيملا" و"تارت البلوبيري"تحدثنا عن سم المدارس في بحر البلطيقوالسفن الحربية الراسيةوقلق ب ......





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