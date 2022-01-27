وزير خارجية أوكرانيا عن التوتر مع روسيا: المعركة لا تتعلق بنا فقط

2022/01/27 | 15:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إنه "من المهم أن تنجح الدول الغربية في هذه الأزمة بالذات، لأنه في السنوات الأخيرة، لم تهاجم روسيا أوكرانيا فقط." مضيفًا "إن المعركة تتعلق بقدرة الاتحاد الأوروبي، والغرب للدفاع عن مبادئه والدفاع عن نفسه.

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