2022/01/27 | 15:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العامري يستقبل طالباني بحضور قيادات من الإطار التنسيقي

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