ما هي العلاقات العامة الرقمية؟

2022/01/27 | 15:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / نيرة النعيمي..يُعد الاتصال من إحدى علامات تقدم عمل العلاقات العامة، وهو أيضاً من أهم عوامل التقدم للمجتمعات، ولكافة النواحي العاملة فيه على الجانبين، العام والخاص، والعلاقات العامة كمفهوم إنساني إداري، لا يمكن اعتباره معزولاً عن التطورات والابتكارات الحديثة في عالم تقنية الاتصالات والابتكارات الحديثة، وإلا وقد يجد نفسه بدون فائدة التأثير والتأثر، […]

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