2022/01/27 | 15:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع

ظهرت المقالة المالكي مغردا: أقول لمن يبحث عن خلافات ان يدي ممدودة لأفضل العلاقات أولاً على ايرث نيوز.

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