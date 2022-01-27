الكهرباء تفتقد للوطنية

2022/01/27 | 15:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مصطفى النعيمي الكل يبحث عن الكهرباء الوطنية ويطالب بها ، وهذا حق من حقوقهم التي يجب ان توفرها الحكومة للمواطن ، اكثر من ١٨ عام وما زالالعراق يعاني من هذه الازمة والتي صرفت عليها ما يكفي لبناء دولة ، نلقي باللوم على دول الجوار ولا نلوم انفسنا ، نشاهد عبر التلفازالقائمين على هذه […]

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