بعد تصريحات الصدر.. تغريدة شديدة اللهجة من المالكي: يدي ممدودة لـ

2022/01/27 | 15:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري

المالكي، الخميس، ان يده ممدودة لأفضل

العلاقات وذلك من "موقع القوة

والاقتدار".

وذكر المالكي في تغريدة تابعتها وكالة

نون الخبرية، "اعتدت في حياتي السياسية

والاجتماع

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