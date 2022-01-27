التربية توجه بتحقيق بشأن امتحانات مدرسة ام النخيل في ذي قار

2022/01/27 | 15:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة حددت اعلان نتائج التحقيق خلال ثلاثة ايام.

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