تغريدة شديدة اللهجة من المالكي: يدي ممدودة لـ’أفضل العلاقات’

2022/01/27 | 15:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، ان يده ممدودة لأفضل العلاقات وذلك من "موقع القوة والاقتدار".

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وذكر المالكي في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (27 كانون الثاني 2022)، "اعتدت في حياتي السياسية والاجتماعية ان لا يصدر مني رد على من يتجاوز ويشخصن الخلافات السياسية الوطنية، وردي عليهم في الميدان السياسي والامني، دفاعا عن العراق وامن المواطنين ومصالحهم وكف اذى الذين يستهينون بالدماء، ويصادرون الاموال والممتلكات والحريات".

واضاف المالكي "من موقع القوة والاقتدار، والشعور بالمسؤولية، اقول لكل من يبحث عن خلافات وتنفيس احقاد وكراهية إن يدي ممدودة لأفضل العلاقات، اذا كانت فيها مصلحة العراق وشعبه، ومن دونها لا احب ولا ارحب باي علاقة وشراكة مع اي طرف يضر بمصلحة العراق وكرامة الناس ".

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