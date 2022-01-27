شرطة الطاقة تضبط محطة وقود غير رسمية في كركوك

2022/01/27 | 15:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة الطاقة اليوم الخميس، عن ضبط محطة وقود غير رسمية في محافظة كركوك.وقالت المديرية في بيان، ورد بوكالة ايرث نيوز، إنه “شكلت قوة مشتركة تابعة إلى مديرية شرطة نفط الشمال تمكنت من ضبط محطة وقود متكاملة غير رسمية تعمل في بيع المنتوجات النفطية دون اي موافقات”.وأضافت انه “تم إلقاء […]

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