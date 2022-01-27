القانون: لقاء الفرصة الاخيرة بين الاطار والتيار قد ينهي الخلافات 

2022/01/27 | 15:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص … كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي ، الخميس، السبب الرئيس وراء عقد اجتماع حاسم بين الاطار التنسيقي والتيار الصدر الذي سيعقد اليوم بمنزل مخول قوى الاطار هادي العامري ، مرجحا ان تكون مخرجات الاجتماع إيجابية وباتجاه حسم الخلاف بين التيار والاطار .وقال المالكي في تصريح لـ/ المعلومة /، […]

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