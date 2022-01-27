أمريكا؛ شرارة الحرب الاهلية الثانية

2022/01/27 | 15:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / كندي الزهيري|| جميع الحضارات تمر بثلاثة اطوار هي ” طور البناء ، وطور التطوير والتوسع ، وطور الانشطار الداخلي ” ، وان تتبعنا جيدا مسار الحضارات السابقة ، سنجد بانها هرمية النشأة بين الصعود والقمة والهبوط .حتى وان كانت تلك الحضارة حضارة الصالحين ، فلا بد من ان ترى وقت معلوم لنهايتها […]

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