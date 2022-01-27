المالكي: يدي ممدودة لأفضل العلاقات إذا كانت فيها مصلحة العراق وشعبه

2022/01/27 | 15:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الخميس، أن يده ممدودة لأفضل العلاقات، إذا كانت فيها مصلحة العراق وشعبه، مشيراً إلى أنه لا يرد على شخصنة الخلافات السياسية الوطنية.وذكر المالكي في تغريدة عبر تويتر، “اعتدت في حياتي السياسية والاجتماعية أن لا يصدر مني رد على من يتجاوز ويشخصن الخلافات السياسية الوطنية، وردي […]

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