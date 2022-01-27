2022/01/27 | 15:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تعتبر السبانخ واحدة من أصح الخضروات على هذا الكوكب، نظرا لارتفاع معدل المغذيات فيها.لكن خبراء التغذية يوصون بتناول هذه الأوراق الخضراء بحذر وبكميات محدودة لجني فوائدها دون الإضرار بصحتك، بحسب صحيفة “تايمز أوف إنديا”.فوائد السبانخ هناك العديد من الأسباب لتسمية السبانخ بأنها سوبر فود مثل أنها منخفضة السعرات الحرارية، ومحملة بالعناصر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من تناول السبانخ لهذه الفئات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من تناول السبانخ لهذه الفئات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).