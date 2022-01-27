ملعب آزادي جاهز لمباراة العراق وإيران والمستطيل الأخضر غير “متجمد”

2022/01/27 | 15:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مراسل “ايرث نيوز” في العاصمة الايرانية طهران، اليوم الخميس، ان ملعب آزادي جاهز لإقامة مباراة منتخبيّ العراق وإيران في الساعة الخامسة عصراً.وقال مراسلنا انه بعد التأكد تبين ان ما موجود فوق أرضية الملعب لس ثلجاً بل غطاء من النايلون لحماية أرضية الملعب من الثلوج التي هطلت على طهران.وأضاف ان هطول […]

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