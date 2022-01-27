لبنان في العراق 

2022/01/27 | 15:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشبه بين النظامين الطائفيين اللبناني والعراقي أملى مستويات أخرى من التشابه، أبرزها الفساد، وهذا المستوى فرض تعاوناً بين نخب الفاسدين في البلدين يمكن معاينته بأم العين.في فنادق بغداد يلتقي رجال أعمال الدوائر القريبة من أهل السلطة في البلدين.يدخنون الـ"سيغار" ويتفاوضون على عقد الصفقات، وينفثون الدخان من أفواه تخال، أنت الجالس إلى جوارهم، أنها لشدة تشابهها، إنما رسمت لدى نفس أطباء التجميل.فأنت القادم من بيروت تعرفهم واحداً واحداً، إنهم أنفسهم من تلتقي بهم في مقاهي الـ"داون تاون"، أقرباء رجال ال

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