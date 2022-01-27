الهولوكوست في الواقع العربي - أميرة أحمد عبد العزيز

2022/01/27 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أميرة_أحمد_عبد_العزيز تعريف الهولوكوست: الحرق الكامل للقرابين المقدمة للإله.استخدم هذا المصطلح للإشارة إلى الجريمة التي ارتكبت في حق يهود أوربا وقت الحرب العالمية الثانية، واستخدام مصطلح هولوكوست وليس جريمة لصبغ الأمر بهالة من القدسية.ذكر روجيه جارودي في كتابه الأساطير المؤسسة للسياسة (الإسرائيلية): ((ذلك لأن ثمة طابعا مقدسا لمعاناة اليهود وموتهم، وهو ما يتجلى في معني كلمة هولوكوست "Holocauste" الوارد في معجم ل ......





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