وحدانية التطور الرأسمالي وتناقضات بنيته الدولية - لطفي حاتم

2022/01/27 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لطفي_حاتم يتميز أسلوب الإنتاج الرأسمالي بحركته الدائمة وقدرته على تجاوز تناقضاته المتلازمة ونزعته التوسعية وتدخلاته الدولية.



- تتميز حركة راس المال بمرونتها الاقتصادية – السياسية الناجمة عن تناقض مصالح طبقاتها الاجتماعية الفاعلة واشكال نزاعاتها السياسية – الاقتصادية المتنوعة.



- المرونة الاقتصادية - السياسية المتجددة والمتعددة الاشكال مدت الطبقات الاجتماعية المنتجة برؤى سياسية تساوميه تتجاوب ومصالحه ......





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