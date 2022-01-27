عاصفة الصحراء تهب على فرقة المشاة 47 - ملهم الملائكة

2022/01/27 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ملهم_الملائكة منذ دخل جلال طالباني ومعه 3 آلاف مقاتل قاطع فرقة المشاة 47 المستقرة قيادتها جنوب مدينة عربت في مصيف سراو، صار الجميع يترقبون زلزالاً مدوياً يعصف بكل ترتيبات المنطقة، ويغير قواعد التاريخ والجغرافية، بل وربما العلاقة الأبدية بين الكرد وبين السلطة في العراق.صبيحة السادس من آذار 1991، كانت غرفة حركات الفرقة 47 مشاة مضطربة، تتواتر اليها الأخبار من المراصد، بوجود رمي كثيف في مناطق عربت، وقد انسحبت ن ......





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