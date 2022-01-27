2022/01/27 | 15:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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التربية تنشر جدول الامتحانات التمهيدية للطلبة المتقدمين على الخارجي » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 15:48

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