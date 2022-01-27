من البصرة.. الكاظمي يشدد على عدم التراخي الأمني

2022/01/27 | 15:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وعدم التراخي إزاء كل ما من شأنه أن يهدد أمن البصرة.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "ترأس اجتماعاً ضمّ القيادات العسكرية والأمنية في محافظة البصرة، وذلك خلال زيارته للمحافظة اليوم".واستمع الكاظمي، وفق البيان، إلى "إيجاز عن الأوضاع الأمنية في المحافظة، وخطة الأجهزة الأمنية في تأمين المدن والنواحي والطرق الخارجية الرابطة بين البصرة وبقية المحافظات، وتابع سيادته تفاصيل الجهد الأمني والاستخباري، ومستوى الاحتياط والتعبئة، فضلاً عن خطط العمل اليومية، وخطط الطوارئ التي تعتمدها قواتنا الأمنية".

وشدد القائد العام للقوات المسلحة، على "ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وعدم التراخي إزاء كل ما من شأنه أن يهدد أمن البصرة واستقرارها، وأهمية متابعة عصابات الجريمة المنظمة وملاحقة أفرادها وتقديمهم للعدالة دون أدنى تهاون".

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