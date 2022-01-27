2022/01/27 | 15:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التربية، الخميس، عن جدول الامتحانات التمهيدية للطلبة المتقدمين على الخارجي للمراحل المنتهية.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 كانون الثاني 2022)، ان "جدول الامتحانات التمهيدية للطلبة المتقدمين على الخارجي للمراحل المنتهية (السادس الابتدائي ، الثالث المتوسط، السادس الاعدادي ) للعام الدراسي 2021-2022، كالتالي:

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