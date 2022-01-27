2022/01/27 | 15:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / رسول حسن نجم || تتسارع وتيرة الاحداث في العراق من قبل الحكومة المنتهيه ولايتها فهي تعمل بجد ونشاط ملفت للنظر فيما تقوم به من أعمال عليها الكثير من علامات الاستفهام وكأنها باقيه للدوره المقبله أو أنها تريد تثبيت برنامجا استراتيجيا ممنهجا في كل قطاعات الدوله وتعضيد قواعده فيما تبَقّى من عمرها فبدل ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السخرية من العقل العراقي..!) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السخرية من العقل العراقي..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).