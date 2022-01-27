العالم ينفق 755 مليار دولار على الطاقة المتجددة في 2021

2022/01/27 | 16:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ارتفع الإنفاق العالمي على التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون بأكثر من الربع في عام 2021، مدفوعاً بقطاعي السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.وبلغ إجمالي الاستثمار 755 مليار دولار، بزيادة قدرها 27% عن العام السابق، وفقاً لتقرير جديد صادر عن BloombergNEF، اطلعت عليه “العربية.نت”، حيث تظهر الأرقام القياسية مدى قوة إقبال المستثمرين على التقنيات التي […]

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