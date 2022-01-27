2022/01/27 | 16:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، أمرًا ملكيًا بتحديد يوم 22 فبراير/شباط من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم "يوم التأسيس"، ويصبح إجازة رسمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجازة رسمية.. لماذا اختار الملك سلمان 22 فبراير يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجازة رسمية.. لماذا اختار الملك سلمان 22 فبراير يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).