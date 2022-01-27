مفوضية الانتخابات تشكّل لجاناً فنية لفحص أجهزتها الإلكترونية

2022/01/27 | 16:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، عن تشكيل لجان فنية لفحص أجهزة التحقق والعد والفرز الالكتروني.وقالت المفوضية في بيان اطلعت عليه انه “حفاظًا على البنى التحتية الخاصة بعمل مفوضية الانتخابات، وجه مجلس المفوضين مكاتب المحافظات الانتخابية كافة بتشكيل لجان فنية مختصة مهمتها فحص أجهزة التحقق الالكتروني البالغ عددها 57 ألفاً و944 جهازا”.[…]

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