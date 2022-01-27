دولة القانون: الإطار لن يشكل حكومة بمعزل عن باقي الأطراف الشيعية

2022/01/27 | 16:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد حسن الشمري ، الخميس ، أن الإطار التنسيقي يؤمن بمبدأ الشراكة الوطنية في تشكيل الحكومة العراقية ، فيما أشار إلى أن الإطار سيلتزم بكافة قرارت المحكمة الاتحادية بشان الكتلة الأكبر.وقال الشمري لوكالة /المعلومة /، إن “المحكمة الاتحادية في حالة أصدرت قرارها لصالح الإطار التنسيقي بشان […]

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