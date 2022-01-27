طواقم الخطوط الجوية العراقية يعلنون اضرابا عن العمل

2022/01/27 | 16:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت رابطة الطيارين العراقيين، اليوم الخميس، الاضراب عن العمل لكافة طواقم الخطوط الجوية العراقية.وذكرت الرابطة في رسالة بعثتها الى رئيس الوزراء تلقتها وكالة ايرث نيوز/، “نظراً للظروف التي تمر بها شركة الخطوط الجوية العراقية وطواقمها بالقرارات غير المدروسة والتي تؤثر على معايير السلامة الدولية ومجال عملهما الذي يتطلب الكثير من الدقة والسلامة […]

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