تحالف الفتح: نرفض ترشيح زيباري للمنصب بسبب شبهات فساد حوله

2022/01/27 | 16:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في تحالف الفتح سعد السعدي انه لا يمكن التصويت على أي مرشح لمنصب رئيس الجمهورية عليه شبهات فساد.

وقال السعدي في تصريحات صحافية ان هناك رفض سياسي وشعبي كبير لترشيح وزير المالية الأسبق هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية بسبب إقالته من قبل البرلمان العراقي لاتهامه وإدانته بفساد مالي خلال استجوابه ..



وبين أنه لا يمكن التصويت لمتهم بالفساد ليكون رئيساً للجمهورية وعلى النواب من كل القوى السياسية رفض التصويت لأي مرشح لاي منصب تنفيذي او منصب مهم عليه شبهات فساد، خصوصاً ان هناك رفض كبير لتمرير زيباري من قبل نواب من كتل سياسية مختلفة بما فيهم كتل كردية وليس شيعية وسنية فقط

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