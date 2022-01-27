الزاملي يطالب وزير النفط ببيان مدى مشروعية عقود حقلي عكاز والمنصورية

2022/01/27 | 16:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب حاكم الزاملي النائب الاول لرئيس البرلمان، وزير النفط ببيان مدى مشروعية عقود حقلي عكاز والمنصورية النفطيين.

وطالب الزاملي وزير النفط ببيان الاجراءات القانونية بشأن توقيع العقود الخاصة لحقول المنصورية وعكاز النفطيين واحالتها على الشركات الاجنبية ومدى مشروعية ابرام هذه العقود في ظل حكومة تصريف الامور اليومية.

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