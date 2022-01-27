مقرب منه: تغريدة المالكي الأخيرة لا تعني عدم مشاركته في الحكومة الجديدة

2022/01/27 | 16:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مقرب من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، ان تغريدة المالكي، والتي المح فيها الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لا تعني انه لا يشارك في الحكومة العراقية الجديدة.وقال المقرب من المالكي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة “ايرث نيوز”، إن “تغريدة زعيم ائتلاف دولة القانون الأخيرة، لا تعني […]

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